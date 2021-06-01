Более 40 выпускников удалили с экзаменов в первый день ЕГЭ

В России состоялись первые экзамены основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года. Испытания по географии, химии и литературе прошли в штатном режиме, однако 43 участников удалили за нарушения, сообщается на сайте Рособрнадзора.

В ЕГЭ по географии поучаствовали около 20 тысяч человек, среди которых 18 тысяч выпускников 2021 года. На экзамен по литературе заявилось около 60 тысяч человек, 48 тысяч из них покинут школу в этом году. ЕГЭ по химии сдавали около 104 тысяч участников, в том числе более 90 тысяч выпускников этого года.

«По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ», — подчеркивается в сообщении.

Минимальный балл на ЕГЭ по географии составит 37, по литературе — 32, по химии — 36. Выпускники узнают свои результаты не позднее 17 июня. Следующий экзамен — ЕГЭ по русскому языку — состоится 3 и 4 июня.

Ранее в Москве назвали самые популярные предметы на ЕГЭ. Наиболее часто выпускники выбирали для сдачи профильную математику, обществознание и английский язык, а также информатику и ИКТ. Основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал в России 31 мая. В 2021 году в Москве на участие в ГИА-11 зарегистрировались более 87 тысяч школьников и выпускников прошлых лет.