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В России начался основной этап сдачи ЕГЭ

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов начался в России в понедельник, 31 мая, пишет «Интерфакс».

В этот день пройдут экзамены по литературе, географии, химии. В 2021 году один из этих предметов будут сдавать 184 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре. Результаты тестирования буду известны не позднее 17 июня.

Всего в этом году ЕГЭ будут сдавать более 724 тысяч выпускников. Самым многочисленным станет обязательный экзамен по русскому языку, который пройдет 3 и 4 июня. Аттестация по базовой математике в 2021 году не проводится. Остальные предметы будут сдаваться по выбору. Основной период экзаменации завершится 25 июня. Дни с 27 июня по 2 июля считаются резервными.

В этом году ЕГЭ сдают только старшеклассники, решившие поступать в вуз. Для получения аттестата достаточно сдать экзамен по русскому языку. Почти 70 тысяч старшеклассников вместо госэкзамена пишут контрольные работы.

Экзамены пройдут с соблюдением всех противовирусных мер. Меры безопасности будут усилены после стрельбы в казанской школе 11 мая.

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