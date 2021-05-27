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Полицейских привлекут к охране мест сдачи ЕГЭ

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Полицейские будут привлечены к охране тех мест, где будет проводится Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщает РИА Новости.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в соответствии с поручением президента страны посты МВД будут организованы в каждом пункте проведения ЕГЭ. Полиция в рамках своих полномочий будет обеспечивать безопасность участников экзамена.

Ранее Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ — выпускник должен быть в списке участников, иметь при себе паспорт и пройти бесконтактную термометрию на входе.

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