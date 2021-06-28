Простой способ сэкономить место признали гениальным в сети

Женщина поделилась лайфкаком, помогающим сэкономить место при упаковке соусов и масел, когда их нужно взять с собой на пикник или в поход. Как сообщает Daily Mail, многие пользователи сети признали ее способ гениальным и решили взять на вооружение.

Пользовательница соцсети Facebook по имени Лорен (Lauren) опубликовала снимок в популярной группе Family lowdown tips & ideas. «Собираетесь в поход? Сэкономьте место с помощью этих пустых (чистых, никогда не использованных) бутылок», — написала она в посте.

На фото были запечатлены специальные дорожные бутылки, которые можно брать в ручную кладь в самолете. Обычно их используют для шампуней, гелей и других моющих средств. Однако Лорен наполнила новые бутылочки, в которых до этого ничего не хранилось, томатным соусом и растительным маслом и прикрепила на каждую из них наклейку, в которой описала содержимое.

Многие пользователи сети посчитали лайфхак женщины очень полезным. «Мне это нравится, какая блестящая идея», — написал один из комментаторов. Другой юзер заметил, что это «абсолютно гениально». Были и те, кто посчитал, что некоторым может понадобиться тара побольше. «Этот соус исчезнет за один присест с моими четырьмя детьми, но это потрясающая идея», — написала одна из пользовательниц.

Ранее пользовательница соцсети TikTok по имени Меган Аллен (Meagan Allen) поделилась лайфхакам для матерей, которые устали спать рядом со своими детьми и решили приучить их спать отдельно.