Сексуально озабоченный слон убил 16 человек

Сексуально озабоченный слон, отвергнутый стадом из-за приставаний к самкам, взбесился и убил 16 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Серия нападений произошла в индийском штате Джаркханд в мае и июне 2021 года. В последний раз это случилось во вторник, 22 июня, когда слон убил пожилую деревенскую пару, вышедшую на улицу незадолго до рассвета. При этом сообщается, что животное не вламывалось в дома, а атаковало только тех, кто подходил к нему слишком близко или оказывался на его пути.

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Офицер местной лесной службы Сатиш Чандра Рай (Satish Chandra Rai) заявил, что на людей нападет взрослый слон, которому 15-16 лет. «Скорее всего, у животного начался гон, и его изгнали из стада за буйное поведение и соперничество за самок», — предположил Рай.

Поймать разбушевавшегося слона пока не удалось, однако лесничие установили, что он преследует свое стадо, надеясь воссоединиться с ним. Сотрудники лесной службы надеются, что им удастся запечатлеть момент, когда изгнанник встретится с сородичами.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон в Национальном парке Крюгера в ЮАР смял капот пикапа и вытолкал автомобиль с дороги. Водитель пикапа случайно подъехал слишком близко к слоненку и не смог увернуться от его агрессивного родителя.