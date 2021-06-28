Захарова назвала претензии Запада на мировое лидерство «мыльным пузырем»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о влиянии пандемии коронавируса на западные страны. Ее слова передает сербская газета Kurir.

Дипломат назвала претензии Запада на мировое лидерство «мыльным пузырем». «США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», — подчеркнула она.

Захарова заключила, что пандемия продемонстрировала истинное отношение стран друг к другу на международной арене. Она напомнила пословицу: «Друг познается в беде». Представитель МИД отметила, что Россия направила в Сербию сотни тысяч доз отечественного препарата от коронавируса «Спутник V» в рамках помощи населению.

Дипломат заявила, что необходимо открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в «идеологической скорлупе» и не ждать «манны небесной» из Евросоюза. «Первые месяцы пандемии показали неприглядную суть западного подхода — каждый за себя», — цитирует ее ТАСС.

22 июня сообщалось, что Захарова назвала условие, при котором страны могут называться друзьями России. Она предложила обращаться к тому, как отношения между странами складывались исторически, и к тому, насколько соблюдаются их национальные интересы. «Количеством друзья не измеряются... Друзья России — это те страны, которые не предают», — заявила дипломат.