Скелет кита из «Левиафана» вернули в Териберку

Скелет кита из российского фильма «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева вернули в село Териберка Мурманской области, где снималась картина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Instagram.

Глава Мурманской области уточнил, что экспонат вернули на место спустя семь лет. Его восстановлением реставраторы занимались на протяжении четырех месяцев. «Здесь он займет достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним магнитом для гостей Заполярья», — заключил он.

О том, что в Териберке установят скелет кита из фильма, стало известно в ноябре прошлого года.

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска, там проживает около тысячи человек. Село стало одним из трех населенных пунктов, в котором снимался «Левиафан» в 2013 году.