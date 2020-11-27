В Териберке установят скелет кита из «Левиафана»

В селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана будет установлен скелет кита, который использовался в качестве декорации в фильме «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на международном арктическом форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве», сообщает ТАСС.

«Мы нашли тот самый уникальный скелет кита, нашли благодаря нашим друзьям из правительства Москвы, и в ближайшие два месяца мы перевезем эту декорацию, эту яркую точку в Териберку, как еще один объект притяжения», — сказал глава региона.

Накануне Чибис встретился с Звягинцевым в Мурманске на форуме «Креативные индустрии Арктического региона». Он выразил ему благодарность за популяризацию Териберки, привлечение путешественников в регион и демонстрацию в фильме уникальности северной природы и обостренного чувства справедливости у северян.

Став точкой притяжения туристов, село активно развивается последние несколько лет. Была ликвидирована старая свалка, проведен высокоскоростной интернет, идет реконструкция дороги на въезде в населенный пункт. До конца года Териберка получит статус особо охраняемой природной территории.

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска, там проживает около тысячи человек. Село стало одним из трех населенных пунктов, в котором снимался «Левиафан» в 2013 году.