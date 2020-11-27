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Знаки «Северное сияние» появятся в Мурманской области

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Фото: Сергей Ермохин / «Коммерсантъ»

Дорожные знаки «Северное сияние» установят для туристов Мурманской области, заявил губернатор области Андрей Чибис. Его слова передает ТАСС.

По его словам, специальные указатели появятся там, где чаще всего можно увидеть северное сияние. Знаки помогут не путаться и знать, куда ехать, чтобы увидеть редкое явление. «И там соответствующие стоянки будут», — сказал Чибис.

В Мурманской области также оборудуют дорожную инфраструктуру по пути в Териберку, так как поток туристов в старинное поморское село, которое стало популярным после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», возрастает.

Ранее российские университеты объединились и создали консорциум для решения проблем с архитектурой и климатом в Арктике. Студенты будут размышлять и пытаться решить будущее арктической архитектуры, а также обсуждать проблему климатических изменений. Участники отмечают, что из-за глобального потепления Арктика находится в зоне особого риска.

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