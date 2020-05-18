Названы самые недооцененные российские города

Американский журнал Forbes опубликовал список самых недооцененных российских городов. Материал был создан Джаредом Ранаханом.

На первом месте в списке оказался Екатеринбург. По мнению журналиста, главной достопримечательностью «третьей столицы России» является богатое культурное наследие. Одним из самых значительных исторических мест в городе Ранахан назвал Храм на Крови.

Второе место занял Мурманск, где можно увидеть северное сияние. В список также вошли Элиста, Псков и Хабаровск.

В апреле бортпроводник российской авиакомпании назвал самый популярный город у туристов во время пандемии коронавируса. Им оказался курорт Минеральные Воды Ставропольского края. Отмечалось, что самолеты в курортный город «были и остаются полными людей, которые летают туда и обратно».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!