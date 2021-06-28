Россиян успокоили по поводу подорожания хлеба

В Госдуме успокоили россиян по поводу подорожания хлеба, опровергнув заявления производителей о риске всплеска цен. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Андрейченко заявил радиостанции «Говорит Москва», что пекари просто пытаются привлечь внимание.

Предприятия оказались недовольны разрабатываемым ГОСТом для хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. В Российском союзе пекарей (РСП) ранее отметили, что финансовая нагрузка производителей может вырасти на 22 миллиарда рублей из-за новых правил, что отразится на ценах продукции.

Введение ГОСТа не повлияет на ценообразование, а только улучшит качество хлеба, подчеркнул депутат. «Это, видимо, какие-то игры хлебопеков. Пытаются, видимо, привлечь общественное мнение. ГОСТы — это всегда проявление положительное», — сказал Андрейченко. Аномальная жара в России тоже будет причиной для скачка цен на хлеб, добавил депутат.

В РСП же опасаются, что пекари могут лишиться льготного НДС в 10 процентов. Сам президент организации Алексей Лялин уверен, что новый ГОСТ повлияет на рост цен на хлеб.

В конце мая производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они заявили, что их закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек.