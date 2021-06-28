Магазины продолжили копировать обувь Yeezy вопреки судебному иску Канье Уэста

Супермаркеты продолжили копировать дизайн обуви американского рэпера и дизайнера Канье Уэста вопреки его обращению в суд. Об этом сообщает TMZ.

Ранее артист подал иск на магазин Walmart за продажу бюджетной версии закрытых бежевых сандалий Foam Runner, которые напоминают фирменную модель его собственного бренда Yeezy. Однако это не остановило другие площадки от копирования обуви Уэста: популярный интернет-магазин Etsy начал продавать реплику упомянутых сандалий под названием Yeezy Inspired («Вдохновленные Yeezy»). Обувь представляет собой очередную точную копию Foam Runner. На сайте такие пары стоят от 30 долларов (две тысячи рублей) до 60 долларов (четыре тысячи рублей).

Канье Уэст пока не дал комментариев по поводу случившегося.

После судебного иска Уэста Walmart удалил все подделки из своего интернет-магазина. На сайте маркетплейса стоимость данной вещи варьировалась от 22 до 34 долларов (от 1585 до 2450 рублей), в то время как оригинальные сандалии Yeezy продавались по цене 75 долларов (5405 рублей).

В апреле сообщалось, что первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой высокой цене в истории. Аукционный дом Sotheby's выставил Nike Air Yeezy 1 на торги 12 апреля, а уже 26 апреля их выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).