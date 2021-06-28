В российском городе появился памятник Змею Горынычу

В Новосибирске на пересечении улиц Советской и Фрунзе появилась скульптура Змея Горыныча. Сказочный герой сделан из ствола погибшего дерева, сообщает Сиб.фм.

Появление памятника инициировал общественный деятель и депутат горсовета Ростислав Антонов. По его словам, идея появилась после того, как он увидел сухое дерево с четырьмя деревьями. Они напомнили головы Чуда-Юда.

«Изначально мы планировали сделать крылья отдельно, оставив три головы, но позже отказались от этой идеи, сделав из двух стволов головы, а из двух других — крылья», — Ростислав Антонов.

Автором скульптуры выступил скульптор из Бердска Илья Давыдов. Ранее ваятель вырезал из дерева несколько сов, которые разместили у дома № 40 на улице Театральная. Как отметил Антонов, он планирует разместить в Новосибирске ещё несколько подобных украшений.