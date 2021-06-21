В Черкесске сравнили Суворова со Сталиным и демонтировали его портрет

В Черкесске (Карачаево-Черкесия) замминистра по нацполитике, этнический ногаец Адлер Туркменов возмутился из-за плаката с портретом полководца Александра Суворова ко Дню России. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Многонационал».

По словам Туркменова, фотографии плаката он увидел в социальных сетях. «Я приехал посмотреть — на самом деле этот плакат висит. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где ногайский народ является субъектообразующим. Это примерно то же самое, как если бы поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом чеченского народа», — заявил Турменов и добавил, что Суворов — человек, который почти уничтожил ногайский народ.

На следующий день депутат опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео демонтажа плаката. «Плакат, который по недоумению был установлен в Черкесске, уже снят», — подписал он. В настоящий момент запись на странице Туркменова недоступна, однако скриншот публикации появился в Telegram-канале издания «Кавказский узел».

В мае в городе Дагестанские Огни установили бюст Иосифа Сталина. Жители юга России резко раскритиковали инициативу, подчеркнув свое негативное отношение к советскому лидеру из-за депортаций народов Северного Кавказа во время Великой Отечественной войны в Казахстан и Среднюю Азию. В тот же день бюст и табличку с подписью демонтировали.