Купленную за 300 рублей на свалке картину перепродали за 6,3 миллиона рублей

Картину британского рок-певца Дэвида Боуи продали на аукционе за несколько миллионов рублей. Об этом сообщает NME.

По информации канадского аукциониста Роба Коули (Rob Cowley), картина была куплена им в 2020 году за три фунта стерлингов (300 рублей) в центре пожертвований на свалке в Онтарио.

После покупки Коули передал портрет специалисту по биографии Боуи Энди Питерсу (Andy Peters). «Когда я впервые увидел полотно, я сразу понял, что это такое. Мне даже не нужно было видеть автограф на обороте, потому что я был уверен, что автор этого произведения — Боуи», — заверил эксперт.

Питерс оценил картину в семь тысяч фунтов стерлингов (702 тысячи рублей). В первый день аукциона Cowley Abbot эта сумма превысила оценочную стоимость и была продана покупателю, чье имя не указано, за 63 тысячи фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей).

Согласно материалу, портрет является частью серии из 47 полотен, над которыми Боуи работал в период с 1995 по 1997 год. В коллекцию под названием DHead вошли изображения его семьи, друзей и других музыкантов.

В январе 2018 года автомобиль Volvo 262C, принадлежавший музыканту Дэвиду Боуи, был продан в Швейцарии за рекордную сумму. Отмечается, что покупатель отдал за машину 212,8 тысячи швейцарских франков (примерно 216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков (66,6-76,9 тысяч долларов). Эксперты назвали сумму рекордной для этой модели.