Стоптанные тапки Дэвида Боуи оценили в 1700 евро

Британский аукционный дом Bonhams проведет 28 июня очередные торги Entertainment Memorabilia, на которых предлагаются личные вещи знаменитостей мира шоу-бизнеса. На аукционе в Лондоне будут представлены голубые атласные тапки с золотым шитьем в турецком стиле, которые носил Дэвид Боуи в клипе Jazzin' For Blue Jean. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Лот имеет сертификат аутентичности Contemporary Wardrobe Company, подтверждающий, что при съемках клипа использовалась именно эта пара обуви. Оценка — 1200-1500 фунтов стерлингов (1400-1700 евро).

Британский музыкант, актер и художник Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, через два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени. 20-минутный клип Jazzin' For Blue Jean был снят в 1984 году режиссером Джулиеном Темплом к песне Blue Jean с альбома Боуи Tonight. В 1985 году музыкант получил за клип свою первую премию «Грэмми».