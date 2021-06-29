Лукашенко обратился к своему преемнику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл республиканский бал выпускников учреждений высшего образования. На нем он поздравил молодежь с праздником и обратился к своему преемнику. Видео с выступлением белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете, не будете — надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо», — сказал президент страны и добавил, что он всегда учился на отлично, и в его время все «было очень строго».

Как сообщает «Sputnik Беларусь», в мероприятии приняли участие около 230 дипломированных специалистов из всех регионов страны. Его гостями стали также ректоры вузов и преподаватели. Отмечается, что во время бала состоялась церемония награждения его участников.

В прошлом году на республиканском балу выпускников в Минске Лукашенко станцевал с выпускницами под песню Таисии Повалий. Певица исполняла на мероприятии украинскую композицию «Ти ж мене підманула».