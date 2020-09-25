Отучившихся в Польше белорусских студентов заставят подтверждать дипломы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет обязать отучившихся в Польше белорусских студентов подтверждать дипломы в своей стране. Об этом сообщает ТАСС.

Это будет необходимо, если они захотят работать на территории Белоруссии. Лукашенко объяснил, что это зеркальные меры, связанные с тем, что Польша вывезла своих студентов из Белоруссии на фоне пандемии коронавируса.

В Министерстве науки и высшего образования Польши заявили в комментарии РИА Новости, что готовы дать работу белорусским выпускникам, которые столкнутся с трудностями в подтверждении дипломов или не захотят делать этого. В ведомстве уверены, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.

«Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что фонд «Беларусь будущего» готов оказать помощь студентам, которых отчислили из университетов за участие в протестных акциях. Им помогут поступить в высшие учебные заведения Украины. Какой характер будет носить помощь с поступлением, в обращении не уточняется.

Польша представила «план солидарности», который предусматривает помощь белорусам, пострадавшим от насилия правоохранителей, программу стипендий для студентов и ученых из Белоруссии, а также облегчение их въезда и доступа на польский рынок труда.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины.