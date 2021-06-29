В Китае рассказали о насмешке Москвы над США

В Китае рассказали о том, что возможная дедолларизация России может стать протестом против американской гегемонии. Об этом заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты «Хуаньцю шибао», передает РИА Новости.

Китайский эксперт отмечает, что вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США. По его словам, дедолларизация не сильно повлияет на Россию, так как рубль обладает стабильным статусом в качестве платежного средства, а основными торговыми партнерами Москвы являются Европейский союз и Китай.

Чэнь Ицзюнь также добавил, что данный процесс приведет к негативным последствиям только для США. Это поставит Вашингтон в неловкое положение перед его союзниками, что станет унижением для США, подчеркнул он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав дедолларизацию, которая ведется в России, постоянным процессом, который имеет место во многих странах мира.