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В Москве врач подключил себя к аппарату ИВЛ и умер

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

В Москве врач почувствовал себя плохо, самостоятельно подключил себя к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

25 июня столичный врач-невролог у себя дома почувствовал недомогание, но медиков вызывать не стал, а подключил себя к аппарату ИВЛ, который был у него в распоряжении. Прибор не помог — мужчина скончался. Его тело обнаружил брат после того, как мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили следов насилия. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Причину смерти выяснит экспертиза.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил 15 клинических смертей за одну ночь. В больницу россиянина привела предрасположенность к образованию тромбов — генетическая тромбофлебия. В больнице мужчину подключили к ИВЛ, в тот момент уровень кислорода в его крови упал до 66 процентов. Медики боролись за жизнь пациента всю ночь, поскольку у мужчины отказывали внутренние органы. Через три дня он услышал, что пережил 15 клинических смертей за 12 часов реанимации.


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