В Крыму ФСБ раскрыла миллионное мошенничество при выполнении госконтракта

В Крыму ФСБ раскрыла мошенническую схему на 19 миллионов рублей при выполнении коммерческой фирмой госконтракта коммунального предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в 2018 году госпредприятие и компания заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Его цена составила более 54 миллионов рублей. В качестве субподрядчиков фирма привлекла к работе два подконтрольных ей общества с ограниченной ответственностью.

ФСБ установила, что в сговоре участвовали представители госпредприятия и одной из строительных компаний, которая должна была контролировать и принимать работы в рамках госконтракта.

Против троих россиян возбуждено уголовное дело по части 4. статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).