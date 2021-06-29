Индийцев начнут опознавать по российской технологии

Индийские железные дороги (Indian Railways) оснастят поезда разработкой российского стартапа Ntechlab — системой распознавания лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Российскую технологию в течение месяца внедрят на 30 станциях, в том числе в одном из самых густонаселенных городов мира — Мумбаи. По словам гендиректора Ntechlab Андрея Теленкова, в дальнейшем систему наблюдения планируют распространить на всю железнодорожную сеть Индии. Первый этап тестирования российской технологии пройдет в интеграции с 470 камерами, чтобы работать на наиболее загруженном участке. С ее помощью власти будут контролировать потоки пассажиров и следить за безопасностью.

Железные дороги Индии — одни из самых загруженных в мире, а станции западного участка иногда посещает до 10 миллионов человек в день. В российском стартапе внедрение системы для работы с потоком пассажиров такой плотности назвали технологическим вызовом. «Система должна обеспечивать одновременное распознавание до 50 человек в кадре, и она справляется с этой задачей», — отметили в компании.

Ntechlab, которая является технологическим партнером Ростеха, специализируется на передовых методиках самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Системы компании применяются в Москве и регионах России.

В Индии партнером компании стал технологический интегратор Technosys security.

В мае российский алгоритм распознавания лиц NtechLab был признан лучшим в мире. Компания NtechLab победила в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST).