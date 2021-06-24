МВД начнет распознавать лица россиян и их авто по-новому

МВД начнет применять в нескольких регионах России новую систему распознавания лиц граждан и их автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика системы Ntechlab Андрея Теленкова.

По его словам, Ntechlab представляет платформу мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей. Известно, что система уже применяется в пяти регионах России. При этом Теленков не стал уточнять, о каких регионах идет речь.

Он объяснил, что алгоритм при распознавании внешне похожих людей будет учитывать такие признаки, как походка, рост, растительность на лице, аксессуары, такие, как, например шляпа или очки. «В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», — пояснил глава компании.

Представитель Ntechlab также отметил, что алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль с камер, «где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», определяя его цвет, марку и другие отличительные признаки.

В прошлом году сообщалось, что преступников и подозреваемых в России будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но также по радужной оболочке глаза, голосу и татуировкам. «Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — пояснил гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев.