Лесбиянок во Франции начнут лечить от бесплодия

Депутаты нижней палаты Национального собрания Франции примут закон о биоэтике, который позволит лесбиянкам и одиноким женщинам начать лечить бесплодие с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает Le Monde.

Действие закона будет распространяться не только на гражданок Франции, но и на всех женщин до 43 лет, которые находятся на территории страны на законных основаниях. Расходы на операцию полностью покроют французские службы здравоохранения.

Ранее ЭКО во Франции было доступно только гетеросексуальным парам, у которых наблюдаются проблемы с зачатием ребенка. Лесбийским парам и одиноким женщинам приходилось выезжать за границу, чтобы пройти через эту процедуру.

Отмечается, что закон встретил сопротивление во французском сенате. В него внесли более полутора тысяч различных поправок. Однако ожидается, что закон все равно примут, так как партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» активно его поддерживает. Представители партии и их союзники обладают большинством в нижней палате Национального собрания.

По данным BBC News, ЭКО для гомосексуальных и одиноких женщин законодательно разрешено в Великобритании и десяти странах Евросоюза. Чаще всего француженки проводили эту процедуру в Бельгии и Испании. Аналогичные правовые нормы за пределами ЕС действуют в Исландии и Норвегии.