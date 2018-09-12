Лесбиянкам во Франции запретили назвать сына женским именем

Паре французских лесбиянок из департамента Морбиан в регионе Бретань официально запретили назвать сына женским именем. Об этом пишет The Local.

Родители решили дать мальчику достаточно необычное имя Амбре (Ambre) — французский вариант имени Эмбер (Amber). Женщины утверждают, что оно признано универсальным для обоих полов. Однако регистрационное бюро сообщило о происходящем суду. Тот постановил, что имя несет в себе риск «запутать ребенка, что может привести к негативным последствиям», поскольку считается женским.

Матери таким решением недовольны. Женщины полагают, что причиной может быть гомофобия. «Общество очень несправедливо, оно ведь позволяет одобрять нелепые имена», — указала одна из них. Повторное рассмотрение дела назначено на апрель 2019 года.

Как отмечается, имя Амбре появилось во Франции еще в 1950-х годах. Оно считается версией Ambroise — «бессмертный». Однако сейчас его редко используют даже для девочек. The Local пишет, что французы не привыкли использовать одинаковые имена для мальчиков и девочек, и обычно одно и то же немного отличается: например, Франсуа и Франсуаза (Francois, Francoise).

До 1993 года французским родителям вообще приходилось выбирать имя для новорожденного из списка приемлемых, установленного властями. Однако и сейчас суды имеют право запрещать те или иные имена, если решат, что это нарушает интересы ребенка. Так, в последние годы отвергнуты были Нутелла, Фрез (в переводе — клубника) и Манхэттен. Нельзя также называть детей некоторыми традиционными именами, поскольку в современном алфавите ряда букв попросту нет.

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