Россия запустила первую «активную» радиолокационную «Лиану»

Запущенный 25 июня 2021 года в 22:50 по московскому времени с Плесецка в Архангельской области ракетой «Союз-2.1б» космический аппарат «Космос-2550» представляет собой первый «активный» спутник радиолокационной разведки 14Ф139 «Пион-НКС» космического комплекса морской разведки и целеуказания 14К159 «Лиана», пишет блог bmpd в LiveJournal.

В публикации отмечается, что в настоящее время в состав 14К159 «Лиана» входят четыре «пассивных» спутника радиотехнической разведки 14Ф145 «Лотос-С1». Ожидается, что впоследствии будет запущен еще один 6,5-тонный 14Ф139 «Пион-НКС», который, как и первый космический аппарат, будет находиться на орбите высотой 500 километров.

Блог bmpd напоминает, что спутники 14Ф139 «Пион-НКС» являются одним из «долгостроев» российской военно-космической отрасли, сроки запуска которых неоднократно переносились.

В мае 2019 года «Известия», ссылаясь на Минобороны России, сообщали, что формирование системы 14К159 «Лиана», которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году. Тогда же газета зарубежным аналогом «Лианы» назвала три американских радиолокационных спутника Lacrosse.