Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети

Британский телеведущий и эксперт в области финансов Мартин Льюис (Martin Lewis) поставил подписчиков своего Twitter в тупик, опубликовав элементарную школьную задачу, которую нужно было решить его дочери. Многие пользователи сети не смогли дать правильный ответ.

«5+6x4 =?» — спросил Льюис. Он уточнил, что ему будет интересно посмотреть, сколько людей напишут правильный ответ. В комментарии за несколько дней пришли более 1,3 тысячи человек, которые попытались решить задачу.

Многие пользователи Twitter ответили «44», однако телеведущий назвал этот результат неправильным. По его словам, единственный верный ответ — «29». Он объяснил, что по математическим правилам необходимо сначала выполнять умножение, а затем производить сложение. Получается, в данном случае нужно сначала перемножить числа «6» и «4» (получится «24»), а затем добавить к произведению «5».

Часть пользователей возразили Льюису, потому что в уравнении не было скобок. Однако другие подписчики объяснили, что умножение должно выполняться в первую очередь, даже если скобки в уравнении отсутствуют.