Поросенок-слон с двумя глазами в одной глазнице родился на филиппинской ферме

Поросенок-мутант с хоботом родился и вскоре умер на филиппинской ферме. Об этом сообщает издание Daily Star.

В одной из филиппинских деревень фермер обнаружил необычного поросенка среди новорожденных животных. Существо родилось с длинным и острым рылом. У него было два глаза, но всего одна глазница, над которой нависало подобие хобота.

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Фермер не знал, как правильно ухаживать за необычным поросенком и вызвал сотрудников местной организации по охране здоровья животных. Однако животное умерло до их приезда.

«Фермер был растерян и напуган одновременно. Он переживал, что недуг поросенка мог быть заразным и опасным для его собратьев», — рассказал зоотехник Джеймс Эмбейт (James Embate). После проверки выяснилось, что все остальные животные были здоровы, а погибший поросенок страдал от врожденного дефекта, который развился еще в утробе матери.

Поросенка похоронили на заднем дворе фермы. Остальным свиньям дали специальные добавки, чтобы избежать возникновения вируса африканской чумы.

Ранее сообщалось, что поросенок-циклоп с хоботом вместо пятачка родился в Бразилии. У животного был всего один глаз, который располагался на лбу.