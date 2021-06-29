В российском городе похитили студента из-за долга его подруги

В Саратове задержали злоумышленников, которые похитили студента за то, что его подруга задолжала им три тысячи долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

27 июня студентка Саратовского государственного университета 28-летняя Лачын Гурбанова ехала в такси вместе с 23-летним знакомым — уроженцем Туркмении Соэнчем Чарыяровым. Около общежития к ним подбежали шестеро мужчин и вытащили их из автомобиля. Гурбанова смогла убежать и вызвать полицию, а ее друга злоумышленники затолкали в свою машину и увезли.

Спустя несколько часов похитители вышли на связь с девушкой и потребовали вернуть три тысячи долларов. Полицейские выследили злоумышленников. Их задержали на съемной квартире.

Организатор преступления признался следователям, что вместе с Гурбановой занимался отправкой денег в Туркмению. В какой-то момент девушка попросила вместо нее выслать сумму, так и не вернув долг. Тогда он решил пойти на шантаж.