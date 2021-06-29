Россия ответила Польше на обвинения в кибератаках

Предъявленные премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обвинения в кибератаках с территории России являются голословными. Об этом заявил представитель российского МИД в разговоре с РИА Новости.

«Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы "крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны", увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся», — приводит агентство слова дипломата.

Собеседник агентства не стал выдвигать предположений о том, кому могут быть выгодны такие заявления польских политиков. Он не исключил, что это как-то связано с конгрессом правящей в Польше партии «Право и справедливость», который запланирован на начало июля.

Ранее польское издание Wyborcza со ссылкой на собственные источники опровергло факт кибератаки, которую политики страны приписали России.

Газета утверждает, что почтовый ящик главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика взломал человек из его ближайшего окружения, которому доступны пароли и учетные данные от соцсетей чиновника. По данным СМИ, к такому выводу пришло Агентство внутренней безопасности, которое занимается расследованием произошедшего.