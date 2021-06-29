Мир
 
Последние новости
Собянин заявил о крайне сложной ситуации по коронавирусу в Москве
В российском городе похитили студента из-за долга его подруги
Названо число привитых от коронавируса россиян
Опасный индийский штамм коронавируса «дельта» обнаружили в Грузии
Назван неожиданный способ защитить мозг от старения
В групповых звонках «ВКонтакте» появилась новая функция
В России выявили новый штамм коронавируса «дельта-плюс»
Мурашко уточнил сроки повторной вакцинации
Умер режиссер фильма «Место под солнцем»
Решение «Газпрома» по Украине поставило под угрозу газовый рынок Европы
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия ответила Польше на обвинения в кибератаках

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Предъявленные премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обвинения в кибератаках с территории России являются голословными. Об этом заявил представитель российского МИД в разговоре с РИА Новости.

«Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы "крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны", увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся», — приводит агентство слова дипломата.

Собеседник агентства не стал выдвигать предположений о том, кому могут быть выгодны такие заявления польских политиков. Он не исключил, что это как-то связано с конгрессом правящей в Польше партии «Право и справедливость», который запланирован на начало июля.

Ранее польское издание Wyborcza со ссылкой на собственные источники опровергло факт кибератаки, которую политики страны приписали России.

Газета утверждает, что почтовый ящик главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика взломал человек из его ближайшего окружения, которому доступны пароли и учетные данные от соцсетей чиновника. По данным СМИ, к такому выводу пришло Агентство внутренней безопасности, которое занимается расследованием произошедшего.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Польша сообщила о крупной кибератаке
Россию обвинили в кибератаке на Польшу
В Польше опровергли приписываемую России крупную кибератаку