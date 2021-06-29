На Украине выявили хищение на строительстве отделения для больных COVID-19

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила хищение средств, выделенных на строительство отделения для приема больных COVID-19 в Закарпатской области. Об этом сообщает портал «Гордон».

Стоимость объекта составила более 10 миллиона гривен (26 миллионов рублей), из них участники сделки присвоили более 1,5 миллиона гривен (почти 4 миллиона рублей).

«В 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта, — заявили в СБУ. — Подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19. Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь на бумаге».

Директору фирмы-подрядчика изберут меру пресечения.

За минувшие сутки в пяти областях Украины не было выявлено ни одного случая COVID-19. Речь идет о Донецкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях. При этом в Кировоградской, Луганской и Черниговской зарегистрировали по одному зараженному коронавирусом.