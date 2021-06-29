Названы две уничтожающие F-35A гиперзвуковые ракеты Су-57

Гиперзвуковые ракеты Р-37М и Х-47М2 «Кинжал» российского истребителя пятого поколения Су-57 способны уничтожить американский самолет F-35A Lightning II, пишет Military Watch.

Издание уверяет, что Р-37М развивает скорость до шести чисел Маха, а Х-47М2 «Кинжал» — до десяти. Согласно журналу, оружие планируется интегрировать в Су-57 до 2025 года.

Появление у российских самолетов гиперзвуковых ракет издание называет «возможностью серьезного подрыва и потенциально полного срыва боевых операций американских стелс-истребителей».

В июне РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2021 году получат два Су-57.

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В том же месяце ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.