Флешмоб по отбеливанию зубов из TikTok оказался опасным для здоровья

Эксперты назвали опасным для здоровья новый флешмоб в соцсетях, в рамках которого пользователи отбеливают зубы меламиновой губкой. Их слова приводит The Sun.

На одном из размещенных в TikTok роликов пользовательница с никнеймом @alleyalleyjude показала, как отбеливает зубы при помощи губки из меламиновой резины (особого вида пластика). В первую очередь женщина отрезала от нее полоску шириной с зуб, а затем начала чистить ею передние зубы, не задевая десны, поскольку это, по ее словам, может им навредить.

Согласно материалу в научном журнале International Journal of Dental Hygiene («Международный журнал гигиены полости рта»), такая практика может привести к износу зубов. «Кроме того, есть вероятность случайного проглатывания остатков губки после использования. Нет научных данных о ее эффективности как отбеливающего средства», — пишет издание.

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Более того, стоматолог из Детройта Зейнаб Макки (Zainab Mackie) предупредил, что в большинстве меламиновых губок содержатся абразивные химические вещества, которые способны разъедать зубную эмаль.

В то же время эксперт по гигиене полости рта Маха Якоб (Maha Yakob) заявила, что меламиновые губки изготавливают из формальдегида. Международное агентство по изучению рака признало это вещество канцерогенным. «Формальдегид очень токсичен при попадании внутрь, вдыхании и при любой другой форме прямого контакта», — заключила Якоб.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб в TikTok, сутью которого является отбеливание зубов концентратом перекиси водорода, напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.