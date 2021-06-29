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Песков ответил на информацию об «удаленке» Путина в пандемию

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на информацию об удаленной работе президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Пресс-секретарь заявил, что многочисленные видеоконференции главы государства и правительства нельзя назвать удаленным форматом работы. «Владимир Путин де-факто никогда не был на "удаленке"», — подчеркнул он.

«Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий, и сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков объяснил, почему Путин остался на «удаленке» после вакцинации. «Режим предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно когда это связано с первым лицом», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

10 мая Путин сообщил, что у него «хороший уровень антител» после прививки. Президент уточнил, что анализ на антитела у него взяли 9 мая.

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