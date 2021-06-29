Под Минском заметили перемещение военной бронетехники

На трассе М1 возле городского поселка Замосточье под Минском была замечена колонна белорусской военной техники. Об этом сообщает Telegram-канал проекта TUT.BY.

Отмечается, что в составе колонны присутствовали БТР, грузовики и зенитно-ракетные комплексы.

В Минске проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Планируется, что во время переговоров будут затронуты вопросы сотрудничества в области безопасности и в военно-технической сфере. Лукашенко также отметил, что намерен обсудить наедине с Патрушевым моменты, которые не подлежат публичной огласке.

В июне в Могилеве прошли учения, в рамках которых власти проверили работу городских предприятий в условиях военного времени. Отмечалось, что «препятствовать» переходу городского хозяйства на военные рельсы должны были подразделения Вооруженных сил Белоруссии, имитирующие захват зданий, а также уничтожение инфраструктуры и транспорта.

В мае Министерство обороны Белоруссии начало проверку боеготовности ракетных войск. Сообщается, что в маневрах и пусках должны принять участие около полутысячи человек и сто единиц техники, в том числе тактические комплексы и ракетные системы залпового огня.