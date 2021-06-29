В Минсельхозе оценили влияние аномальной жары на урожай зерновых в текущем году. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно последнему прогнозу министерства, в 2021 году будет произведено 127,4 миллиона тонн зерна, в том числе около 81 миллиона тонн пшеницы. В ведомстве отмечают, что не опасаются влияния погодных условий на урожай, так как в настоящее время посевная кампания во многих регионах успешно завершена. По последним данным, на третью декаду июня в целом яровой сев проведен на площади 51,8 миллиона гектаров или 100,7 процента к прогнозу, то есть темпы работ превышают прошлогодние. Так, яровые зерновые культуры посеяны на 29,6 миллиона гектаров, или 101,2 процента к прогнозу, в том числе по пшенице прогноз повышен на 3,3 процента.

В то же время эксперты считают, что аномальная жара не окажет существенного влияния на рыночные цены на зерновые в России. Аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов рассказал, что даже в случае плохого урожая пшеница внутри страны вряд ли будет стоить выше мировых цен в пересчете на доллар.

Исполнительный директор группы «Деловой профиль» Ксения Архипова, в свою очередь, отметила, что из-за подорожания минеральных удобрений растет себестоимость производства зерновых, поэтому ожидать существенного снижения цен в ближайшее время не приходится.

Ранее сообщалось, что за первую половину июня вывоз зерна из России превысил все объемы, поставленные зарубежным заказчикам в мае. В течение 15 дней было поставлено 1,13 миллиона тонн зерна, в том числе 1,09 миллиона тонн пшеницы. Если скорость сохранится, то аналитики ожидают, что за весь месяц экспорт составит рекордные 2,7 миллиона тонн, в том числе 2,4 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий июньский максимальный результат был зафиксирован в 2018 году — 2,15 миллиона тонн.