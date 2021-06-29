Фонд «Круг добра» начал сбор заявок на закупку лекарства для детей с СМА

Фонд «Круг добра» объявил о начале сбора заявок на закупку препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом во вторник, 29 июня, сообщил «Ленте.ру» председатель правления организации протоиерей Александр Ткаченко.

По его словам, данный препарат не зарегистрирован в России, однако благодаря фонду дети, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов, смогут его получить. В настоящее время организация занимается оценкой потребностей в этом лекарстве во всех регионах страны и комплектацией медицинской документации, а также уточняет дозировки и сроки поставок.

«Закупка незарегистрированного в России лекарственного препарата Золгенсма станет следующим шагом в лечении российских детей. Я считаю, что такие решения — это свидетельство того, что Россия является социальным государством по Конституции и на деле подтверждает этот выбор», — подчеркнул Ткаченко.

Ранее в июне экспертный совет «Круга добра» подвел итоги работы фонда за неполные полгода с момента его создания. Как следовало из представленной статистики, менее чем за шесть месяцев организация профинансировала покупку 1670 флаконов препарата Майозам для 16 детей, 1776 флаконов препарата Стрензик для 19 детей, 1826 флаконов препарата Спинраза для 561 ребенка, 6981 флакона препарата Эврисди для 397 детей, 8234 флаконов препарата Вимизайм для 34 детей и 142 флаконов препарата Иларис для 20 детей.