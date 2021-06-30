Российские банки окажутся под ударом России и США

Российские банки могут оказаться под ударом властей России и США, пишет РБК со ссылкой на исследование сотрудников юридического факультета МГУ Елизаветы Лаутс и Сергея Гландина.

Авторы обращают внимание на новые правила, которые вступили в силу в США с принятием нового оборонного бюджета. Они дают право властям запрашивать у иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в американских кредитных организациях, информацию, имеющую отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.

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В случае отказа от предоставления таких данных иностранному банку могут заблокировать корсчет в американской кредитной организации, что сделает для него невозможным проведение любых операций в долларах.

В то же время невозможность осуществлять долларовые транзакции может обернуться последствиями уже по российским законам. Так, неисполнение обязательств перед клиентами чревато принудительным банкротством или отзывом лицензии.

Кроме того, предоставление данных американским властям противоречит российскому закону о банковской тайне. В этом случае возможно наказание в виде штрафа или уголовное преследование — если переданная информация касается исполнения гособоронзаказа.