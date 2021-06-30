На Украине осудили чеченца за незаконное хранение оружия

В Киеве Деснянский суд вынес приговор в отношении 30-летнего уроженца Чечни Юсупа С.-А. (фамилия не раскрывается). Его приговорили к четырем годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Абрамчук, пишет «Кавказ.Реалии».

«Дали четыре года за пистолет, есть много вопросов по этому делу, изложу их в апелляционной жалобе», — объяснил Абрамчук. Он также рассказал, что его подзащитный подал жалобу на решение офиса генерального прокурора Украины об экстрадиции в Россию. По словам адвоката, ее рассмотрение продолжается.

В 2020 году пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) назвала Юсупа С.-А. одним из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). СБУ обвинила чеченца в формировании на Украине «банды из уроженцев центральноазиатских государств».

В сентябре 2019 года полиция Украины задержала Юсупа С.-А. по подозрению в незаконном хранении оружия. Он отрицал обвинение, а его защита обращала внимание на отсутствие фото или видео с места задержания, во время которого был изъят пистолет.

В апреле 2019 года Украина выдала России выходца из Чечни Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора журнала Forbes Пола Хлебникова.