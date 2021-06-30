Суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании Биллу Косби

Суд в Пенсильвании отменил приговор 83-летнему комику Биллу Косби, обвиненному в изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press.

Актер провел более двух лет в государственной тюрьме недалеко от Филадельфии. Всего его приговорили к десяти годам лишения свободы.

В 2018 году Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера. Как утверждает потерпевшая, она была дома у Косби, где тот угостил ее вином и предложил принять три синие таблетки. Вскоре после этого женщина утратила способность двигаться, и актер изнасиловал ее. Сам комик утверждает, что половая связь была по обоюдному согласию, а таблетки были лекарством от аллергии.

Ранее 15 других женщин также заявляли о том, что стали жертвами комика. Большинство из них утверждает, что Косби накачивал их наркотиками. Из-за срока давности привлечь его к ответственности удалось только по одному эпизоду.