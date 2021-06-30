Россиянин публично извинился перед дагестанцами за фото с девушками в шортах

Проживающий в Дагестане уроженец Санкт-Петербурга извинился перед народом республики за фотографии с девушками в шортах, которые он опубликовал в соцсетях. Пост с видеообращением россиянина появился в Instagram-аккаунте @lifedagestan.

«Я искренне прошу у вас извинения за свое недавнее поведение. Я на самом деле очень многое осознал. Я изменюсь как внешне, так и внутренне. Мне очень нравится Дагестан и я ни в коем случае никого из вас не хотел обидеть и задеть своим внешним видом. Больше такого впредь не повторится, и примите, пожалуйста, мои извинения», — заявил он в ролике.

В конце видео мужчина продемонстрировал фотографии, которые накануне раскритиковали местные жители. На них уроженец Петербурга запечатлен с девушками в шортах на фоне дагестанских гор. Открытые части тела туристок мужчина предпочел замаскировать в фоторедакторе.

Весной сообщалось, что в Дагестане суд отобрал у россиянки троих детей из-за розовых волос и татуировок. «Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже», — рассказала женщина.