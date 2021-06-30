На Украине предсказали обострение конфликта с Россией

Россия будет избегать обострения конфликта с Украиной. Об этом после пресс-конференции президента России Владимира Путина рассказал в беседе с «Лентой.ру» директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

Он считает, что Россия продолжит оказывать давление на действующую украинскую власть, однако в ближайшее время оно будет опосредованным. Бортник добавил, что Кремль попытается воздействовать на истеблишмент через Германию, Францию и США, не переходя при этом к каким-либо прямым действиям.

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«Текущая политическая и военная стабильность на Украине позволяет России спокойно провести выборы, достроить и запустить "Северный поток-2". То есть реализовать два ключевых инфраструктурно-политических проекта этого года», — пояснил Бортник позицию России.

В то же время он предсказал ухудшение двусторонних отношений к концу года. «С одной стороны, Россия пытается работать на общественное мнение на Украине. Поэтому звучат тезисы, что украинский народ не враг. С другой стороны, происходит дискредитация украинских элит, которые Россия называет враждебными, недоговороспособными и несамостоятельными», — заметил эксперт, прокомментировав слова президента России Владимира Путина.

Ранее Бортник оценил стратегическую цель заявления Путина о передаче Украины «под полное внешнее управление».

30 июня, во время прямой линии, Путин назвал украинцев и русских одним народом. В то же время он назвал руководство Украины «недружественным» и обвинил его в притеснении русских на территории республики. «По своим негативным последствиям это сопоставимо с применением оружия массового поражения», — заключил российский лидер.