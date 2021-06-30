Эксперт оценил слова Путина о передаче Украины под внешнее управление

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник в беседе с «Лентой.ру» оценил стратегическую цель заявления президента России Владимира Путина о передаче Украины «под полное внешнее управление».

По его мнению, своим высказыванием Путин хотел указать на бессмысленность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ввиду геополитической зависимости последнего от внешних сил.

При этом формально от встречи ни одна из сторон отказываться не будет, потому что это элемент международного имиджа конструктивности, считает эксперт.

«Цель высказывания — показать, что, хотя Россия принципиально не отказывается от встречи с Зеленским, но она и не видит в ней целесообразности, поскольку перечень вопросов для обсуждения очень узкий. А главное, по мнению Путина, Украина — зависимая страна, с властями которой нет смысла о чем-то разговаривать, поскольку договариваться необходимо в Вашингтоне, Париже или Берлине», — сказал политолог.

Заявление способно задеть амбиции Зеленского, что может негативно отразиться на отношениях Украины с западными странами, отметил Бортник.

30 июня Путин в ходе прямой линии заявил, что прежде чем встречаться с Зеленским, надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну «под полное внешнее управление», и вопросы решаются в США, Германии и Франции.

Впервые Зеленский предложил Путину провести встречу по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны в середине апреля. Он пожелал, чтобы встреча прошла на линии разграничения в Донбассе, в ответ на что российский лидер заявил о необходимости Киеву вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) напрямую. Позже украинский лидер объявил, что обе стороны начали подготовку к встрече и контактируют на уровне глав администраций. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил эти сведения.