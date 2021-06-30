Создателей «Вратаря галактики» обязали вернуть Фонду кино 191 миллион рублей

Арбитражный суд Москвы обязал создателей фильма «Вратарь галактики» вернуть Фонду кино 191 миллион рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Там говорится, что «стороны заявили об утверждении мирового соглашения». Ответчики ООО «Студия Бонанза» и индивидуальный предприниматель Джаник Файзиев, снявший картину, признали долг. Каждые три месяца они будут выплачивать по 21 миллиону рублей.

Исковое заявление Фонда кино было зарегистрировано в апреле. Тогда отмечалось, что организация решила финансово поддержать создание проекта студии Файзиева — фантастического фильма «Вратарь галактики». Общий бюджет кинокартины превысил 786 миллионов рублей, однако в прокате она собрала чуть больше сотни миллионов рублей.

В мае счета Файзиева заблокировали из-за неуплаты налогов. Утверждалось, что задолжавший Фонду кино режиссер не имеет возможности выплатить запрошенную сумму.