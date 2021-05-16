Счета режиссера «Вратаря Галактики» заблокировали из-за неуплаты налогов

Банковские счета режиссера фильма «Вратаря Галактики» Джаника Файзиева заблокировали из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что в 2018 году Фонд кино финансировал съемки картины Файзиева. Изначально спонсорство было осуществлено на условиях стопроцентной возвратности средств, а в 2019 году — на безвозвратной основе. В результате общий бюджет проекта превысил 786 миллионов рублей, однако в прокате лента собрала чуть более сотни миллионов рублей.

В Mash отметили, что кинематографист задолжал Фонду кино 191 миллион рублей, однако не имеет возможности вернуть данную сумму. Кроме того, по имеющимся данным, счета Файзиева были заблокированы за неуплату налогов в СДМ-Банке.

В марте стало известно, что российские продюсеры братья Андреасяны отдали права на свой последний фильм «Кома» компании «Марс Медиа Энтертейнмент» из-за долгов. Отмечалось, что картина, снятая студией Андреасяна «Большое кино», провалилась в прокате, собрав лишь два с половиной миллиона долларов. Это вполовину меньше суммы, потраченной на финансирование проекта. В свою очередь, Фонд кино потребовал возврат 65 миллионов рублей, вложенных в производство ленты.