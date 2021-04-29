Фонд кино потребовал взыскать 191 миллион рублей с создателей «Вратаря галактики»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Фонда кино к студии «Бонанза» и ее основателю Джахонгиру Файзиеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из картотеки ведомства.

Как следует из дела, Фонд кино потребовал взыскать 191 миллион рублей с компании продюсера. Исковое заявление поступило в суд в среду, 28 апреля.

Отмечается, что в 2018 году Фонд кино решил финансово поддержать создание проекта студии Файзиева — фантастический фильм «Вратарь галактики». Изначально спонсорство было осуществлено на условиях стопроцентной возвратности средств, а в 2019 году — на безвозвратной основе. В результате общий бюджет кинокартины превысил 786 миллионов рублей, однако в прокате она собрала чуть больше сотни миллионов рублей. На данный момент неизвестно, связан ли иск Фонда кино с «Вратарем галактики».

Ранее сообщалось, что российские продюсеры, братья Андреасяны отдали права на свой последний фильм «Кома» компании «Марс Медиа Энтертейнмент» из-за долгов. Картина, которую снимала студия Андреасяна «Большое кино», провалилась в прокате. Лента собрала лишь два с половиной миллиона долларов, что в половину меньше суммы, потраченной на финансирование проекта. Фонд кино потребовал вернуть вложенные в производство ленты средства — 65 миллионов рублей.