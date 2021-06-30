Суд вынес приговор раненому при незаконном пересечении границы США россиянину

Суд в американском штате Аризона вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, который был ранен при незаконном пересечении американо-мексиканской границы в 2019 году. Об этом пишет Associasted Press.

По данным агентства, Глущенко не обязан отбывать тюремное заключение и будет депортирован в Россию.

Глущенко уже отбыл в заключении в американской тюрьме 151 день. В апреле этого года он признал вину в рамках сделки со следствием. Ее условия предполагали, что он будет приговорен к тому сроку тюремного заключения, который уже ранее находился под стражей. Именно такой приговор был вынесен.

В ноябре 2019 года Служба пограничного и таможенного контроля США сообщила, что ее сотрудник открыл огонь по гражданину России, который пытался незаконно пересечь южную границу США. Позже власти уточнили, что речь идет о Глущенко. По данным сотрудников ведомства, он предпринял попытку сбежать при задержании, оказывал сопротивление при попытке надеть наручники и отобрал у офицера рацию. Его состояние, по словам представителей службы, было удовлетворительным. А сам он не проявлял желания контактировать с российскими дипломатами.

При этом до этого Глущенко уже брали под стражу в Аризоне. С сентября 2018 года он находился в центре предварительного задержания после того, как, согласно утверждению американской стороны, был взят под стражу при попытке вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики. Суд тогда постановил, что Глущенко следует депортировать на родину. Как отмечает Associated Press, позже он снова попытался попасть в США.