Мать раскрыла трудности жизни с ребенком с 70-сантиметровыми волосами

Жительница Великобритании поделилась трудностями, с которыми она ежедневно сталкивается при уходе за 70-сантиметровыми волосами своего ребенка. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 37-летняя Флисс Эллис (Fliss Ellis) тратит более 100 фунтов стерлингов (10 тысяч рублей) в месяц на средства по уходу за волосами для дочери Алексис (Alexis). Женщина покупает специальные шампуни и кондиционеры без сульфатов, бальзамы для смягчения и увлажнения и средства для распутывания локонов.

«Мы моем голову каждое утро, и мне приходится покупать все эти дорогостоящие средства, чтобы убедиться, что мы ухаживаем за волосами должным образом. Также нам требуется четыре часа, чтобы их уложить», — объяснила она.

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По словам Эллис, волосы Алексис достигли уровня талии, когда ей было два года: локоны девочки растут так быстро, что их нужно подстригать каждые шесть недель. «Мы даже не можем завязать ее волосы в хвост, потому что он сразу падает из-за их тяжести!» — подчеркнула женщина.

Англичанка добавила, что ее дочь страдает аутизмом. «Длинные волосы Алексис — это ее защитное покрывало. Она держит их в руках, когда гуляет в компании. Это помогает ей сохранять спокойствие», — пояснила Эллис.

В мае украинка раскрыла секрет мытья головы для двухметровых волос. Жительница Одессы Алена Кравченко моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном, чтобы избежать повреждений.