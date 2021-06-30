100-летний дагестанец вылечился от COVID-19

В Дагестане от COVID-19 вылечился 100-летний житель республики Казамат Казаматов. Об этом сообщается на сайте проекта «Это Кавказ».

Пожилого мужчину выписали из ковидного госпиталя городской клинической больницы №1 в Махачкале. Казаматов поступил туда десять дней назад. Его состояние было тяжелым.

«С четверга он стал дышать самостоятельно, отмечалась положительная динамика. Сегодня врачами было принято решение отправить аксакала домой», — рассказали в пресс-службе больницы. Там уточнили, что свой 100-летний юбилей Казаматов отметил 15 июня в больнице.

Ранее в Челябинске 104-летний ветеран Ахмет Рафиков, штурмовавший Берлин, победил коронавирус. Заведующая инфекционным отделением больницы, в которой он лечился, рассказала, что медиков беспокоили возраст и сопутствующие заболевания пациента.