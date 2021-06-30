Германию и Францию обвинили в «удушении» Украины

Украинский политолог Тарас Загородний обвинил Германию, Францию и Италию в «удушении» Украины. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована на портале «Главред».

Загородний назвал «сказками» слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска «Северного потока-2». Он также раскритиковал отказ ФРГ поставлять вооружение Украине. По его словам, Берлину ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая «негласно поддерживает Россию» по многим вопросам и якобы не скрывает территориальных претензий к Украине. «Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару», — сказал политолог.

По мнению Загороднего, Киеву стоит внимательней присматриваться к рекомендациям стран Евросоюза и G7, среди которых как минимум три страны — Германия, Франция, Италия — «смотрят, мягко говоря, на Россию». Он отметил, что в первую очередь это касается экономических вопросов. «Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», — заявил он.

Политолог призвал власти Украины начать смотреть на мир реально и слушать «меньше ерунды», особенно в части требований ЕС о получении контроля над стратегическими предприятиями страны.

Ранее сообщалось, что США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за «Северного потока-2». По данным Bloomberg, западные страны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток-2» идет в обход Украины. По информации агентства, таким образом они хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» от газопровода.